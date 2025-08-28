F1, Mercedes mantém suspense sobre contratos

Mercedes atrasa anúncio e deixa Russell e Antonelli em suspense, o futuro da dupla da Mercedes mantém-se em aberto

Entre os temas mais discutidos no paddock, além da nova entrada da Cadillac, está a definição da dupla da Mercedes para 2026. George Russell e Kimi Antonelli ainda não têm renovação confirmada – pelo menos de forma oficial –, após o verão ter sido marcado por rumores de contactos com Max Verstappen.

A consistência de Russell e o potencial de Antonelli tornam improvável qualquer alteração, mas enquanto não houver assinaturas, subsiste sempre a possibilidade de surpresa.

O próprio Russell admitiu na Hungria que não é confortável viver esta incerteza. Se não houver novidades até à chegada a Zandvoort, o tema promete continuar a marcar a atualidade no paddock.