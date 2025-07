F1: Mercedes mantém dupla Russell-Antonelli em 2026

Toto Wolff expressou a sua clara intenção de manter a atual dupla de pilotos, George Russell e Kimi Antonelli, para a temporada de 2026 da Fórmula 1. A afirmação, que surge no rescaldo de intensos rumores sobre uma possível mudança de Max Verstappen para a equipa alemã, foi feita por Wolff durante uma entrevista à Sky Sports F1, antes da Qualificação para a Corrida Sprint em Spa-Francorchamps.

“Nesta altura, quero manter o Kimi [Antonelli] e o George [Russell]”, declarou Wolff, minimizando a viabilidade de uma parceria entre Russell e Verstappen. “Tudo o resto é mais uma ideia remota, porque quero manter o Kimi e o George, tal como está. Uma dupla Russell/Verstappen seria como Prost/Senna, suponho, não é?”, acrescentou, reconhecendo o potencial estelar de tal combinação, mas afastando-a como uma possibilidade realista para já.

Rumores com Max Verstappen e a realidade contratual

Ao longo de vários meses, especulações cresceram sobre a possibilidade de Max Verstappen, o tetracampeão mundial, deixar a Red Bull para se juntar a Wolff na Mercedes. O próprio chefe da equipa “Flechas de Prata” confirmou que existiram conversas.

Apesar de George Russell ter defendido a sua posição e permanecido confiante na sua continuidade, mesmo com o seu contrato a terminar na próxima temporada, não foram feitos anúncios antes do Grande Prémio da Bélgica deste fim de semana. No entanto, a recente declaração de Wolff é a indicação mais forte até ao momento de que a dupla de Russell e o jovem italiano Kimi Antonelli será mantida em 2026.

A estratégia da Mercedes na gestão de jovens talentos

Martin Brundle, da Sky Sports F1, questionou Wolff sobre como a situação funciona, dado que ele e a Mercedes gerem a carreira de Russell, que faz parte do programa da fabricante alemã desde os seus dias nas categorias juniores, apesar de estar apenas na sua quarta temporada com a equipa de fábrica de Fórmula 1.

Wolff explicou a abordagem da equipa: “Tentamos recrutar jovens pilotos muito cedo nas suas carreiras e financiamos tudo, por isso não pedimos qualquer contribuição aos pais ou a quaisquer patrocinadores.

E para isso, a partir de certo momento, temos os direitos de gestão, o que é muito semelhante ao que a Red Bull faz.”

Negociações contratuais: um processo normal

Wolff acrescentou que o aspeto financeiro não é o fator crucial para o atraso na decisão, sublinhando que as negociações em curso são um aspeto normal antes de fechar qualquer acordo.

“Penso que é mais que vocês [média] exercem muita pressão e, por ser um tópico interessante, é completamente normal”, disse ele. “Temos essas negociações e essas discussões; todos os pilotos querem ter um carro melhor e mais dinheiro. É um comportamento completamente normal e isso não será o ponto crucial.”

A continuidade de uma dupla de pilotos como Russell e Antonelli na Mercedes reflete a aposta da equipa na estabilidade e no desenvolvimento a longo prazo. Historicamente, a Mercedes tem demonstrado preferência por construir relações duradouras com os seus pilotos, como visto com a parceria de sucesso entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, e posteriormente com Valtteri Bottas.

A aposta em jovens talentos, como Kimi Antonelli, através de um programa de desenvolvimento robusto, é uma estratégia comum nas equipas de topo da Fórmula 1, visando assegurar o futuro competitivo da formação.