F1: Mercedes já parou de desenvolver o W11

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, revelou que a equipa que lidera o Campeonato do Mundo de Construtores e de Pilotos já deixou de desenvolver o carro de 2020, o W11.

Ao SpeedWeek, Wolff revelou que «não temos feito quaisquer melhorias no carro. Decidimos concentrar inteiramente em 2021 e 2022».

«Temos visto que no princípio estamos do campeonato estamos bem e no meio também. Mais para o fim da temporada os nosso adversários recuperam, isto porque eles continuam a desenvolver», finalizou Wolff.

Entretanto, na Red Bull Racing, Helmut Marko diz que o desenvolvimento do RB16 ainda está em ação.