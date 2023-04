F1: Mercedes já conhece a causa do incêndio no motor de George Russell | AutoSport

A corrida de George Russell na Austrália ficou comprometida com uma falha catastrófica na sua unidade motriz que se incendiou. Russell tentava regressar aos primeiros lugares, quando o seu motor cedeu. A Mercedes investigou e já encontrou a causa do incidente.

Para começar, há más notícias para Russell que tem menos uma unidade motriz para usar durante o resto da época. Os danos na unidade motriz são extensos demais pelo que este “moinho” já fica fora das contas para o resto da época. Segundo a Auto Motor und Sport, a Mercedes também encontrou a causa do incêndio súbito do motor. Um componente invulgar terá entrado no processo de combustão do motor. Isso levou à perda de potência e ao fim da corrida. O turbocompressor e o MGU-H ficaram danificados. As outras partes do motor ainda estão a ser investigadas. Os detritos vieram de uma peça de carro que não fazia parte da secção selada do motor.

Há assim uma causa externa para a falha, afastando o cenário de falta de fiabilidade. No entanto, ficam no ar que detrito entrou e como entrou. E isso, sim, pode ser alvo de alguma preocupação.