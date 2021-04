F1: Mercedes gosta de correr atrás do prejuízo

A Mercedes parece estar a gostar da posição em que se encontra agora, dando o favoritismo à Red Bull. Para Toto Wolff este tipo de mentalidade, em que é preciso correr atrás do prejuízo e que já não aconteceu há algum tempo está a motivar a equipa:

“Temos de recuperar o atraso. Temos de estar ao melhor nível e encontrar mais desempenho. Mas, estritamente falando, somos os segundos melhores na pista. O factor diversão de estarmos a correr atrás do prejuízo é muito agradável, porque é uma situação nova, e abraçamos esta oportunidade. Não é o caso desde 2013. E eu adorei 2013. Disse à equipa que me sinto com a mesma motivação de quando entrei pela primeira vez. E era então o domínio da Red Bull: eles iam ganhar o quarto campeonato”, concluiu o chefe da equipa Mercedes.

Para a Mercedes esta é também uma oportunidade de mostrar que são de facto a melhor equipa. Já todos vimos que eles são capazes de dominar uma época, mas já há muito que não têm de recuperar de uma desvantagem. Este ano terão de o fazer para conquistar o título o que, se o conseguirem dará ainda mais valor à conquista e deitará por terra o argumento de que a Mercedes só vence sem concorrência.