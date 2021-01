F1: Mercedes fala em inverno “intenso” na preparação da nova época

A Mercedes voltou a dominar a época e chega a 2021 ainda com a teórica favorita para a a reconquista do título. Com o uso do mesmo chassis de 2020 em 2021, poderia pensar-se que o trabalho da Mercedes foi menor mas a realidade está longe disso.

James Allison revelou que este inverno foi intenso, apesar da equipa ter começado o desenvolvimento do carro deste ano ainda 2020 decorria:

“Encontrámo-nos nesta posição muito invulgar durante o Inverno de não termos todas as tensões normais na organização do enorme esforço de produção de fazer um novo chassis”, disse Allison durante um vídeo lançado pela Mercedes. “[Isto é] porque muitos aspetos do W11, o nosso carro 2020, foram simplesmente herdados em 2021 pelo W12.”

“Tem sido um período de desenvolvimento de Inverno realmente invulgar, mas intenso para este novo carro…digo intenso porque apesar de alguns bocados deste carro terem sido transportados, o desafio de o preparar para uma nova época tem sido tão difícil como normalmente é, porque muita coisa mudou.”

“Provavelmente a coisa mais intensa e difícil para nós é reagir às mudanças aerodinâmicas que chegam para 2021. Se estiver a olhar para esta nova época e pensar que será apenas uma transferência do que vimos em 2020, bem, não se deixe enganar por ninguém que lhe diga isso”, disse o inglês de 52 anos, um antigo director técnico da Ferrari.

“As regras são muito, muito diferentes para 2021. O trabalho que tivemos de fazer tem sido muito abrangente e esperamos ter feito o suficiente para continuarmos a ter sucesso. Mas como sempre nesta altura do ano, estamos apenas ansiosos para descobrir se todo este investimento que fizemos no novo carro irá de facto compensar “.