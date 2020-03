F1: Mercedes explica falhas nos testes

A Mercedes teve duas falhas na sua unidade motriz nos testes de Barcelona. A equipa está confiante de que os problemas foram resolvidos e explicou o que se passou.

A fiabilidade das unidades motrizes da Mercedes tem sido um dos pontos fortes dos germânicos, mas os testes em Barcelona mostraram uma faceta pouco vista. Duas falhas nas unidades dos Flechas de Prata, sem contar com quatro falhas nas unidades fornecidas à Williams.

A Mercedes revelou os motivos das falhas das unidades montadas no chassis W11, com a primeira falha a estar relacionada com o problemas no arrefecimento do MGU-H. O problema no segundo teste foi causado por duas falhas nos rolamentos. A Mercedes aplicou medidas para que essas falhas não voltem a acontecer e não irá colocar limitações no uso da sua unidade motriz, que poderá ser usada sem qualquer restrição.

No entanto, Lewis Hamilton admitiu alguma preocupação:

“É uma preocupação? Sim. Com certeza. Normalmente, na pré-temporada, temos muito mais confiança na fiabilidade, por isso não foi perfeito.”