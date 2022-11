F1: Mercedes explica as decisões estratégicas tomadas no México | AutoSport

Já não é a primeira vez que Nicholas Latifi complica a vida à Mercedes, mas no GP do México, o piloto canadiano terá influenciado as decisões estratégicas da equipa germânica. Quem o diz é James Vowles, responsável pela estratégia da Mercedes, que explicou o raciocínio da equipa na corrida.

Segundo Vowles, que explicou a decisão tomada da equipa em apostar nos duros, esteve relacionada também com o que Latifi fez no seu primeiro stint com duros. A Mercedes olhou para a performance do canadiano e teve isso em conta na hora de optar:

“Tínhamos duas opções, deixar que Perez fizesse o undercut, mas depois ir longo e depois meter os pneus macios, ou parar e, dado o comprimento do stint, os duros seriam realmente o único pneu capaz de chegar ao fim. O macio não teria feito o stint todo. Decidimos que a posição da pista era mais importante nessa fase e, além disso, tínhamos dados de Latifi, que já tinha parado e o duro não era mau. Por isso, optámos por parar, colocar o Lewis [Hamilton] com pneus duros e ir até o final da corrida sob a esperança de que [Max] Verstappen iria ter muita degradação nos médios, tanto quanto nós começássemos a ver no final do nosso stint”.

“Com o George [Russell], havia mais oportunidades para ele continuar e esse era o nosso plano”, acrescentou Vowles.”Foi o que discutimos antes da corrida e o que discutimos durante a corrida também com George. Continuamos com a prova e o que pudemos ver relativamente ao Perez e Lewis, foi que George estava a começar a perder muito tempo, com os médios já a degradarem-se muito no fim do stint. A questão agora era, dado estarmos com dificuldade com os médios após apenas 30 voltas, será que o pneu macio faria realmente o stint necessário? Foi uma escolha difícil, mas decidimos que parar e colocar os pneus duros nos traria um resultado melhor na crença de que estando com dificuldades com os pneus médios, Perez provavelmente não chegaria ao fim da corrida e pararia mais uma vez. Essa, em retrospectiva, foi a decisão errada”.

Vowles disse que o segredo do bom ritmo da Mercedes foi a afinação, agora que a equipa conseguiu encontrar um bom equilíbrio no carro, o facto de a Mercedes ser muito boa com uma configuração de elevado apoio aerodinâmico e que os upgrades implementados em Austin (que não foram tão eficientes por causa do vento) funcionaram melhor no México.

Quanto à agressividade (ou falta dela) na estratégia, Vowles disse que a Mercedes foi agressiva desde início, escolhendo pneus diferentes para o arranque, sabendo que a Red Bull seria o carro mais rápido. Quanto a não optar por estratégias diferentes nos dois carros, o britânico disse que a equipa considerou que isso seria enfraquecer as hipóteses de um bom resultado.