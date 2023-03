F1: Mercedes estava preparada para um mau arranque de época | AutoSport

A Mercedes tentar encontrar soluções para dar a volta a um mau arranque de época, com um carro que não é competitivo. Mas a equipa germânica já tinha suspeitas de que este começo de temporada podia ser duro.

Andrew Shovlin, Diretor de engenharia para a pista, admitiu que a equipa já suspeitava que o carro não teria o nível pretendido:

“Vimos as taxas de desenvolvimento no túnel de vento e antes mesmo de chegarmos ao Bahrein, houve conversas sobre olhar para outros conceitos” admitiu o britânico. “Talvez tenhamos adotado a palavra conceito para falar do sidepod. Ou melhor, a falta deles. Este carro é uma evolução do carro do ano passado e muito disso está limitado pelas estruturas de impacto lateral. Portanto, agora estamos a olhar para outros conceitos, porque é evidente que este não nos deu o desempenho que gostaríamos”.