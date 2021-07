F1: Mercedes “esperamos que termine a tentativa da Red Bull de manchar o bom nome e a integridade de Lewis Hamilton” | AutoSport

Pouco depois da decisão da FIA em rejeitar o pedido da Red Bull, a Mercedes emitiu um comunicado em que diz esperar que esta decisão acabe com a tentativa da Red Bull de ‘manchar’ o bom nome de Lewis Hamilton.

Nas últimas duas semanas, Christian Horner e Helmut Marko, chefe de equipa e consultor da Red Bull, atacaram publicamente, várias vezes, Lewis Hamilton, e a Mercedes espera agora que tudo termine: “A equipa Mercedes-AMG Petronas F1 congratula-se com a decisão dos Comissários Desportivos que rejeitou o direito de revisão do incidente pedido pela Red Bull Racing. Além de encerrar este incidente, esperamos que esta decisão marque o fim de uma tentativa concertada da direção da Red Bull Racing de manchar o bom nome e a integridade desportiva de Lewis Hamilton, incluindo nos documentos apresentados no seu malogrado direito de revisão. Estamos agora ansiosos por correr este fim-de-semana e por continuar a nossa dura competição para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021”, lê-se no comunicado.