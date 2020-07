F1: Mercedes espera resposta da Red Bull

A Mercedes dominou na jornada dupla da Áustria mas espera que a Red Bull responda já na próxima prova.

Nova época, velhos hábitos. A Mercedes não se cansa de ganhar e continua a não ter adversários à altura do desafio. Duas provas, duas vitórias para os Flechas de Prata e a primeira dobradinha do ano. Mas a Mercedes não gosta de ficar à sombra das conquistas e espera uma resposta da Red Bull já na próxima corrida:

“Lewis conseguiu gerir a vantagem”, disse Wolff no site oficial da Fórmula 1. “Provavelmente havia mais andamento, mas é sempre um pouco mais fácil liderar do que seguir no ar sujo. Vimos o Max [Verstappen] a comentar o quão difícil era seguir. Portanto, podemos ter visto tudo no que diz respeito ao Max a seguir outros carros, não vimos todo o potencial da Red Bull e também não vimos todo o potencial da Mercedes”.

Ele acrescentou: “Não quero aborrecer ninguém com a repetição da mentalidade que acabamos de mencionar, sempre somos céticos sobre o nosso próprio desempenho, sempre achamos que não é bom o suficiente. É quase como correr atrás de nós mesmos e essa é a mentalidade desta equipa, para nunca ficarmos satisfeitos com o resultado. Se ouvir o relatório na segunda-feira de manhã após vencer uma corrida, parece que esta é uma equipa que perdeu muito. É apenas uma cultura que desenvolvemos nos últimos anos que nunca culpamos uma pessoa, culpamos o problema. “

O chefe da Red Bull, Christian Horner, também está esperançoso de algumas melhorias de sua equipa, enquanto tentam seguir os passos da Mercedes.

“A velocidade da Mercedes em linha reta é impressionante”, disse ele a repórteres após o Grande Prémio da Estíria. “Não há muita diferença na velocidade em curva, há algumas curvas em que somos melhores, outras em que não somos tão bons, mas certamente nessa pista a velocidade em linha reta foi impressionante, então eles deram um bom passo durante o inverno. Espero que sejamos mais competitivos na Hungria.

Paul Monaghan, engenheiro-chefe da Red Bull também comentou a performance das duas equipas:

“Pudemos ver que somos um pouco mais lentos que a Mercedes um pouco por toda parte, então temos um trabalho a fazer. Parece que o motor deles é bastante forte, o carro é forte, e será um desafio difícil alcançá-los, então vamos ver se conseguimos. Não é impossível”.