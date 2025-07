F1, Mercedes em Spa: Russell fez o possível Antonelli ‘patinou’…

A Mercedes teve um fim de semana desafiante em Spa. George Russell conseguiu um quinto lugar, o máximo realisticamente possível, dadas as circunstâncias, enquanto o Kimi Antonelli, apesar de alguns momentos de ação, terminou em 16º lugar e continua sem pontuar desde o pódio no Canadá.

George Russell: corrida solitária

O George Russell subiu para quinto lugar logo no início, ultrapassando o Albon. Embora tenha ficado perto do Verstappen após as primeiras paragens nas boxes, não conseguiu manter o ritmo do Red Bull e teve uma corrida solitária: “o quinto lugar foi o melhor que podíamos conseguir hoje. O nosso ritmo não foi forte comparado com os nossos rivais habituais, o que nos deixou numa corrida solitária para o quinto lugar. É frustrante, mas foi a realidade do nosso fim de semana. Foi um fim de semana desapontante para nós, por isso precisamos de analisar rapidamente o que aconteceu em Spa. Temos algumas ideias sobre onde perdemos terreno para os nossos rivais nas últimas corridas. Ainda temos um Grande Prémio antes das férias de verão para corrigir as coisas, e esse será o nosso foco em Budapeste no próximo fim de semana.”

Kimi Antonelli: desafio na transição da pista

Kimi Antonelli partiu das boxes e esteve mais envolvido na ação, com algumas lutas interessantes em pista, mas não conseguiu acompanhar Russell na subida de posições. A sua escolha de afinação para pista molhada ajudou no início, mas prejudicou-o quando a pista secou: “Decidimos mudar a afinação do carro para uma corrida à chuva e, nas primeiras voltas, isso ajudou. O carro estava bom, e consegui fazer algumas ultrapassagens e subir na classificação. Infelizmente, a pista secou depressa e, no resto da corrida, perdíamos velocidade nas retas para alguns dos carros com que estávamos a lutar. Apesar de conseguir manter-me perto, não conseguimos ultrapassar. Por isso, tentámos algo diferente e fizemos duas paragens nas boxes, mas o resultado foi o mesmo, pois ficámos presos atrás do Haas do Esteban Ocon. Foi um fim de semana difícil em Spa, mas temos a oportunidade de recomeçar e voltar mais fortes em Budapeste.”

Quanto à perspetiva da liderança da equipa, Toto Wolff disse que não há muitos aspetos positivos a retirar deste fim de semana em Spa: “O nosso ritmo não foi bom o suficiente para competir com os nossos rivais habituais, e isso é frustrante. Precisamos de entender rapidamente o porquê. Também devemos garantir que gerimos o fim de semana de corrida de forma mais limpa, deixando o carro numa melhor posição desde a primeira sessão em pista. O George conseguiu o máximo com o carro, terminando em quinto. Foi uma corrida de controlo de danos, e ele fez um bom trabalho ao garantir alguns pontos. Para o Kimi, começar de trás, seria sempre um desafio. Nas condições mais molhadas, a sua afinação foi útil, mas isso prejudicou-o quando a pista secou. Ele tentou algo diferente com as duas paragens no final, mas a falta de velocidade em reta impediu-o.”