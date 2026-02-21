F1: Mercedes em posição forte, apesar de problemas de fiabilidade

W17 destaca‑se no ritmo de corrida antes da estreia em Melbourne

A Mercedes encerrou a pré‑época de 2026 no Bahrein entre os principais candidatos ao topo da hierarquia, deixando a sensação de estar, no mínimo, no grupo mais forte do pelotão, em luta direta com Ferrari, Red Bull e McLaren. Sem realizar simulações de corrida completas no segundo teste nem procurar tempos de ataque em baixa carga de combustível de forma tão assumida como a Ferrari, a equipa de Brackley impressionou sobretudo pelo ritmo em séries longas, várias décimas mais rápido do que as melhores séries da Scuderia em condições de calor menos favoráveis.

​

O ponto fraco foi a fiabilidade. A pré‑época ficou marcada por vários problemas mecânicos, em particular na fase de rodagem de Kimi Antonelli, que voltou a ver a sua última manhã de testes interrompida por uma perda de pressão pneumática que obrigou a trocar a unidade motriz após 49 voltas dedicadas essencialmente a trabalho de afinação. George Russell assumiu o volante à tarde, completou mais 82 voltas e terminou o dia em 4º na folha de tempos, com Antonelli em 8º.

​

Antonelli e Russell apontam a margem de melhoria

Kimi Antonelli reconheceu o “final desapontante” da pré‑época, sublinhando que os problemas de fiabilidade limitaram a quilometragem disponível para si, mas enquadrou essas limitações como parte natural do trabalho de testes. O jovem italiano considera que o W17 oferece uma “plataforma sólida” para evoluir, mas admite que a Mercedes tem de continuar a melhorar se quiser estar “na luta pela frente” já em Melbourne.

​

George Russell lamentou a nova perda de tempo de pista por questões de fiabilidade, salientando que Antonelli foi quem mais sofreu com essas falhas durante os dias de Bahrein. Ainda assim, destacou que a equipa conseguiu recuperar boa parte do programa na sessão da tarde e que o panorama competitivo se manteve estável: Mercedes “no lote da frente”, mas com Ferrari a liderar as folhas de tempos e McLaren e Red Bull muito próximas.

​

Estrutura confiante na base do W17, mas prudente nas expectativas

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista, classificou o derradeiro dia como “longe de perfeito”, mas valorizou o volume de trabalho útil realizado com ambos os pilotos, mantendo o foco em itens de set‑up e consistência em long runs. O engenheiro admite que o quadro competitivo “ainda não está totalmente claro”, mas considera que a equipa dispõe de uma base sólida para construir o desempenho nas próximas semanas.

​

No paddock, cresce a perceção de que a Mercedes respondeu significativamente melhor ao novo regulamento de 2026 do que fizera à era de efeito de solo entre 2022 e 2025, surgindo na melhor forma em pré‑época desde 2021. Dados de velocidade de ponta indicam mesmo uma ligeira vantagem das “flechas de prata” em linha reta face ao novo conjunto Red Bull‑Ford, ainda que por margem reduzida.

​

A equipa regressa agora a Brackley e Brixworth para analisar em detalhe toda a informação recolhida antes de viajar para a Austrália, onde a verdadeira ordem de forças começará a ser revelada nas três primeiras corridas, em traçados de características distintas