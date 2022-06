F1: Mercedes elogia trabalho conjunto de George Russell e Lewis Hamilton | AutoSport

A Mercedes tem tentado encontrar caminhos novos para dar mais performance ao seu monolugar de 2022. E para isso, tem usado o talento e a qualidade da sua dupla de pilotos. Lewis Hamilton e George Russell têm trabalhado em sintonia para ajudar a equipa a encontrar o compromisso certo. Isso por vezes implica apostar em vias díspares, mas tudo em prol da equipa.

“Estamos todos a trabalhar para tentar compreender o carro, e colocá-lo numa boa janela e isto não é tão fácil como alguns dos carros que já tivemos no passado”, explicou Andrew Shovlin, diretor de engenharia da Mercedes. “Por isso, não tenho andado a seguir onde eles estão em termos de qualificação, mas estão a tentar coisas diferentes, trabalhando muito com a equipa e os engenheiros para explorar direções diferentes. Ambos têm sido muito bons a esse respeito e sabem que se a direção que seguem não se revelar correta, pode custar-lhes um sábado ou um domingo. Tem sido muito bom ver a forma como estão a trabalhar em conjunto. Ambos estão muito mais concentrados em melhorar o carro do que preocupados em saber se um está apenas um pouco à frente do outro ou não. Só precisamos de manter essa relação de trabalho”.