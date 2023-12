F1: Mercedes e Susie Wolff respondem à investigação da FIA | AutoSport

“Registamos a declaração genérica da FIA desta noite [ontem], que responde a alegações infundadas de um único meio de comunicação social, e o briefing extraoficial que a associou ao Chefe de Equipa da Mercedes-AMG F1. A equipa não recebeu qualquer comunicação do Departamento de Conformidade da FIA sobre este assunto e foi uma grande surpresa tomar conhecimento da investigação através de uma declaração dos meios de comunicação social. Rejeitamos totalmente a alegação contida na declaração e a cobertura mediática associada, que injustamente impinge a integridade e a conformidade do nosso Diretor de Equipa. Como é óbvio, convidamos o Departamento de Conformidade da FIA a enviar uma correspondência completa, rápida e transparente sobre esta investigação e o seu conteúdo”.

“Sinto-me profundamente insultada, mas infelizmente não estou surpreendida com as alegações públicas que foram feitas esta noite. É desanimador que a minha integridade esteja a ser posta em causa desta forma, especialmente quando parece estar enraizada num comportamento intimidatório e misógino e se centra no meu estado civil e não nas minhas capacidades. Ao longo da minha carreira no desporto automóvel, encontrei e ultrapassei inúmeros obstáculos e recuso-me a deixar que estas alegações sem fundamento ofusquem a minha dedicação e paixão pela Fl Academy. Como mulher neste desporto, enfrentei a minha quota-parte de desafios, mas o meu empenho em quebrar barreiras e abrir caminho para o sucesso das gerações futuras permanece inabalável. Rejeito com toda a veemência estas alegações.”

A edição de dezembro da revista Business F1 dá conta desta situação, reportando ainda que Toto Wolff alegadamente recebeu informações confidenciais da FIA sobre a análise aos limite de custos da temporada de 2021, passando a ser do conhecimento dos órgãos de comunicação social antes de todas as outras terem tido acesso aos resultados, incluindo a Red Bull que foi considerada culpada de infringir o regulamento financeiro e ter sido sancionada pela entidade federativa.

