F1: Mercedes e Red Bull recrutam novos jovens talentos

Mercedes e Red Bull começam a olhar para o futuro e recrutou novos talentos para os seus programas de jovens.

De acordo com a publicação Ekstra Bladet, Frederik Vesti e a Mercedes têm estado em contacto há vários meses. O piloto dinamarquês esteve na Fórmula 3 no ano passado, ganhou três corridas e terminou em quarto lugar no campeonato. Para a próxima temporada a Fórmula 2 ainda não está nas cartas, mas vai passar da Prema para ART Grand Prix na Fórmula 3.

Outro piloto que também irá conduzir na Fórmula 3 é o piloto japonês Iwasa, que será apoiado pela Red Bull a partir de 2021. Iwasa é um protegido da Honda há já algum tempo e espera seguir os passos de Yuki Tsunoda que se vai estrear este ano na F1. No entanto, a competição é dura, uma vez que os juniores da Red Bull Dennis Hauger e Jack Doohan devrão também competir na Fórmula 3 em 2021.