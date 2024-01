F1: Mercedes e Alpine confirmam datas de apresentação dos seus carros | AutoSport

São as duas mais recentes equipas a confirmar a data de apresentação dos seus projetos para a temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Mercedes e Alpine juntam-se a Ferrari, Sauber, Williams e Aston Martin, que tinham anteriormente anunciado os seus eventos.

A Alpine apresentará o primeiro carro lançado sob a liderança de Bruno Famin, cujo papel de chefe de equipa interino, depois da saída de Otmar Szafnauer, passou a ser oficial, no dia 7 de fevereiro. O A524 será apresentado juntamente com o programa do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da estrutura francesa.

A Mercedes escolheu o dia 14 de fevereiro para mostrar o W15 E Performance, num vento de lançamento digital, que será transmitido nas redes sociais.

Todas as datas das apresentações de 2024:

Equipa Data Designação Red Bull Por anunciar RB20 Mercedes 14 de fevereiro W15 Ferrari 13 de fevereiro Por anunciar McLaren Por anunciar Por anunciar Aston Martin 12 de fevereiro AMR24 Alpine 7 de fevereiro A524 Williams 5 de fevereiro FW46 AlphaTauri (terá outra designação) Por anunciar Por anunciar Sauber 5 de fevereiro C44 Haas Por anunciar VF-24

