F1: Mercedes deverá deixar regressar ao prateado | AutoSport

A Mercedes deverá deixar a cor preta no seu monolugar e regressar ao tradicional prateado. Depois de quase dois anos com a cor preta, que começou a ser usada com o arranque da iniciativa “We Race as One” e já com já algumas iniciativas e programas internos promovidos pela Mercedes nesse âmbito, a cor dos carros deverá mudar novamente.

Segundo o jornal Bild, as chefias da Mercedes pretendem ver os carros novamente com a cor prateada o que não deverá ser grande problema pois o principal impulsionador da mudança de cor, Lewis Hamilton, já admitiu recentemente que não via a mudança com maus olhos e que não esperava a cor ficasse no carro tanto tempo, tendo cumprido o seu propósito. Assim, os Flechas de Prata deverão voltar a ter a mítica cor.