F1: Mercedes deverá confirmar piloto para 2025 em Monza

A Mercedes deverá estar prestes a anunciar o companheiro de equipa de George Russell para a temporada de 2025, com a confirmação esperada durante o fim de semana do Grande Prémio de Itália em Monza.

Segundo a publicação italiana Autosprint, o piloto escolhido é Andrea Kimi Antonelli e terá em Monza o palco definido para a confirmação de um lugar na Fórmula 1 na próxima temporada.

A decisão surge após meses de especulação sobre quem ocuparia o lugar deixado por Lewis Hamilton. Embora o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, tenha dado a entender que poderia esperar por uma possível transferência para Max Verstappen, parece que a equipa já se comprometeu com Antonelli, pelo menos para a época de 2025. No entanto, Wolff pode ainda ter esperanças de trazer Verstappen para a equipa no futuro, havendo rumores que pode acontecer já em 2026.

Toto Wolff entendeu a saída de Hamilton como uma oportunidade para a Mercedes e não teve pressa em decidir o sucessor do lugar do experiente britânico. Admitiu que Kimi Antonelli seria a sua principal escolha, apesar do modesto desempenho do italiano na Fórmula 2 e reconheceu os riscos, mas admite o potencial do jovem piloto e está disposto a correr um risco calculado.

A confirmar-se esta mudança, isso significa que a Mercedes continua a investir em jovens talentos, com Antonelli a fazer parceria com Russell, que se estabeleceu como um piloto chave para a equipa.

