F1: Mercedes desconfia da Ferrari

A Mercedes foi o grande destaque da primeira semana de testes em Barcelona. A equipa germânica terminou a semana com o melhor registo, sem falar do famoso DAS, novo sistema implementado no W11.

Do outro lado, a Ferrari teve uma semana discreta, com um andamento menos forte em comparação com os Flechas de Prata. Mattia Binotto chegou a admitir que a Ferrari está longe da Mercedes nesta fase. Mas do lado alemão surgem algumas desconfianças.

“Ninguém quer levar com um ovo na cara e dizer que é mais rápido que outra equipa, porque nunca se sabe ao certo o que estava escondido ou o que está por vir” disse a Mercedes no seu site.

“Trará a Red Bull uma nova atualização para o segundo teste? Porque a Ferrari usou consistentemente níveis muito mais baixos de performance na sua unidade motriz, do que as outras equipas e até dos que os seus parceiros ? O que podemos dizer é que prevemos que a batalha em Melbourne na frente será apertada. Também podemos ver que o meio da tabela se aproximou da frente e que há mudanças consideráveis em comparação com a ordem competitiva do ano passado. “

É sempre prematuro fazer avaliações, especialmente após a primeira semana de testes, quando o foco ainda não está na performance pura. A Ferrari admitiu que mudou a forma como encarou os testes e a nova abordagem poderá esconder alguns truques. A diferença da Scuderia para a Mercedes não é tão grande quanto parece e o principal ponto fraco de 2019, que era a velocidade em curva, foi melhorado. A potência da unidade motriz da Scuderia poderá funcionar como truque e equilibrará a balança. O certo é que apenas no final desta semana poderemos tirara mais algumas conclusões. Mas a verdade só aparecerá sem truques na qualificação em Melbourne.