F1: Mercedes quer demorar menos tempos nas boxes

A Red Bull é a melhor equipa no que a paragens nas boxes diz respeito, estando invariavelmente no topo da lista das equipa que mais rapidamente trocam de pneus aos seus carros. A Mercedes quer também tentar ganhar tempo nesse capítulo.

A Red Bull mantém o recorde da paragem mais rápida de 1,82 segundos estabelecido no Brasil em 2019. O seu melhor tempo em Imola foi de 2,27 segundos para o carro da Verstappen. Em 2020, eles fizeram a paragem mais rápida em 15 das 17 corridas, tendo nove delas menos de dois segundos.

Embora a Mercedes tenha conseguido a paragem mais rápida do Grande Prémio Emilia Romagna, mudando as rodas do carro da Valtteri Bottas em 2,24 segundos, também perderam tempo com erros dispendiosos.

Domingo foi a primeira vez desde 2018, 42 corridas depois, que a Mercedes foi a rápida nas paragens e a equipa quer agora encontrar soluções para que tal aconteça mais vezes e que os episódios em que perderam tempo nas boxes sejam cada vez menos.

“É justo dizer que não somos os melhores”, disse o director de engenharia Andrew Shovlin. “Estamos a perder tempo nas paragens nas boxes e esta é uma área em que nos temos vindo a concentrar há algum tempo. A longo prazo ainda estamos a olhar para o que podemos fazer com a equipa, com o equipamento, para tentar encontrar um pouco mais de tempo nas paragens”.