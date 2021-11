F1: Mercedes deixou de vantagem em velocidade de ponta, segundo Horner | AutoSport

Christian Horner tem vindo a público colocar algumas dúvidas sobre a velocidade dos Mercedes nas últimas corridas. A equipa liderada por Toto Wolff diz que o motor que deu a Lewis Hamilton é “apimentado”, mas os homens de Milton Keynes não apontaram outro motivo: a asa traseira dos carros dos adversários.

Depois dos novos testes introduzidos no Qatar pela FIA, Horner diz que o facto da velocidade de Mercedes e a Red Bull ter sido tão idêntica na reta de Losail, sugere que o equilíbrio de desempenho entre elas se alterou pela primeira vez desde o período das férias de verão.

“Penso que o que vimos nas corridas recentes é uma velocidade anormal na reta”, disse Horner ao Motorsport.com. “Penso que Toto tem tido o cuidado de assinalar que tinha havido ganhos na velocidade em reta quando nada mudou, mas é encorajador que esta foi a primeira corrida desde Silverstone que fomos capazes de igualar a sua velocidade e um aumento exponencial nas corridas”. Embora os testes da FIA realizados a partir do Qatar e durante o resto da época não tenham qualquer valor regulamentar, Horner acredita que a simples monitorização da situação é positiva. “Penso que estou contente por ver que está a ser bem fiscalizado. Estou confiante de que os testes que foram introduzidos devem erradicar qualquer capacidade de contornar as regras.”