F1: Mercedes deixa aerodinâmica e aposta tudo no motor | AutoSport

A Mercedes terá deixado por completo o desenvolvimento aerodinâmico do W12 mas continua a desenvolver o motor, do qual espera tirar mais potência.

A Mercedes não está a facilitar na luta pelo título e embora esteja 100% focada no desenvolvimento aerodinâmico para 2022, o departamento de motores continua a desenvolver a unidade, tentando ir ao limite. A ideia é encontrar performance através de ganhos no motor. Segundo o Motorsport.com italiano, a Mercedes está disposta a correr riscos neste caminho. Isto por dois motivos: Primeiro, este desenvolvimento servirá sempre para aprender coisas novas que serão usadas nos motores da próxima época, com o consequente aumento de potência, sempre bem vindo na F1; Segundo, o aumento de potência poderá obrigar a Honda a fazer o mesmo e, quem sabe, ficar fora da janela ideal para garantir a fiabilidade.

A publicação também menciona que a Mercedes decidiu introduzir uma quarta unidade motriz para Hamilton, o que desencadeará uma penalização na grelha. No entanto, ainda não foi decidido em que corrida irá ser feito. A guerra entre a Red Bull e a Mercedes é total e os germânicos poderão ter aqui um trunfo importante pois a fiabilidade da Mercedes sempre foi superior à da Honda e este jogo pode dar frutos.