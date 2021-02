F1: Mercedes decide pilotos para 2022 no verão

A Mercedes fechou há poucos dias o contrato com Lewis Hamilton, mas não deverá demorar muito até voltar a sentar-se à mesa das negociações.

Segundo Toto Wolff, os Flechas de Prata querem fechar os acordos com os pilotos para 2022 até ao fim do verão:

“A equipa tem de encontrar o seu próprio caminho quando se trata de desenvolvimento. O nosso trabalho é garantir a construção do melhor carro possível para 2022. E de ter os melhores pilotos possíveis no carro. É por isso que queremos tomar uma decisão durante esta época, no Verão, sobre o que consideramos ser o melhor par de pilotos para 2022 e além”, disse Wolff.