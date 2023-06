F1: Mercedes cumpriu o sonho de criança com doença terminal | AutoSport

Pequenos gestos que fazem toda a diferença. O sorriso de uma criança pode iluminar o mundo, nem que seja por breves instantes. E esse brilho pode ser ainda maior, quando essa criança passa por provações que ninguém deveria passar. Mas a Mercedes fez questão de transformar o dia de Morgan Ridler.

Após ter sido diagnosticado com cancro em 2021, Morgan Ridler, de Swansea, foi transferido para os cuidados paliativos. Morgan foi diagnosticado com um tipo raro de cancro aos dois anos de idade. Após oito rondas de quimioterapia, Morgan melhorou. Mas o cancro voltou e, em junho, os médicos disseram aos pais para se prepararem para os cuidados de fim de vida.

Fã de F1, Morgan e os seus pais tinham planeado ir ver o GP da Grã-Bretanha, em julho, mas dada a condição da criança, esse plano não se irá concretizar. Mas a Mercedes-AMG Petronas F1 Team levou o Grande Prémio até ele, levando um carro de Fórmula 1 à sua porta em Gorseinon, Swansea, na última quinta-feira. Além de se sentar num caro de F1, Morgan ainda deu um passeio de avião e viu supercarros à sua porta.

Esta é a parte bonita do desporto. Proporcionar a uma criança que já passou por tanto um dia feliz, apesar das dores e do desconforto. Não são as guerras e as frustrações. Um pequeno gesto, mas que tornou um dia de uma pequena, mas valente, criança um pouco melhor.

3-year-old Morgan Ridler, who has terminal cancer, was due to attend the British GP at Silverstone but is now unable to go as he continues to battle his rare condition, so Mercedes brought the race to him, taking a Formula 1 car to his home in Wales ❤️



(via @tattooeddaad) pic.twitter.com/vN5yGsxk6y