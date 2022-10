F1: Mercedes considera ultrapassar limite orçamental dependendo da sanção à Red Bull | AutoSport

A FIA confirmou que a Red Bull ultrapassou o limite orçamental estipulado pelo regulamento financeiro para a Fórmula 1 na época passada, apesar da equipa de Milton Keynes continuar a negar e a anunciar que está em conversações com o órgão federativo sobre este tema. Embora não tenha sido comunicado o valor certo que a equipa terá excedido, deverá tratar-se de uma soma de menos de 2 milhões de dólares.

As equipas adversárias, principalmente Mercedes e Ferrari, querem uma sanção severa da Federação Internacional do Automóvel, argumentando que qualquer excesso do limite orçamental resulta em vantagem competitiva. No entanto, depois da FIA não ter comunicado qualquer penalização à Red Bull, os rivais temem que o assunto seja resolvido com o pagamento de uma coima, que consideram inapropriado neste caso. Assim sendo, Toto Wolff, o responsável da Mercedes, colocou a hipótese de ultrapassarem o limite orçamental deste ano, se compensar pagarem apenas uma coima.

“Se a Red Bull tivesse gasto dois milhões, poderiam resolver o assunto pagando à FIA cinco vezes, portanto 10 milhões”, disse Wolff citado pela Formula Passion. “E em qualquer caso não seria justo porque sancionaria o direito de fazer batota, pagando uma multa. A Mercedes já falou disso e, se houver a possibilidade de falhar [o limite orçamental], a Mercedes está pronta a planear um orçamento extra e uma multa relacionada para recuperar o desempenho e regressar ao topo”.

O limite orçamental foi introduzido no ano passado para manter o nível competitivo entre todo o pelotão, mas logo no primeiro ano existiu uma violação do regulamento, que foi votado por todas as equipas. As opiniões divergem neste assunto, como sempre acontece na Fórmula 1, mas o facto de não ter sido anunciada qualquer sanção no momento da publicação dos resultados da análise da FIA aumentou a controvérsia.