F1: Mercedes confirmou data de apresentação do W17

A Mercedes anunciou a data da apresentação do seu monolugar para a temporada de 2026, num ano marcado por uma profunda mudança regulamentar na Fórmula 1. A equipa alemã revelará os primeiros detalhes do novo projeto ainda em janeiro, antes do arranque dos testes de pré-temporada.

A época de 2026 assinala o abandono dos carros de efeito solo introduzidos em 2022, dando início a um novo ciclo técnico. Face à dimensão das alterações, a pré-temporada foi alargada, com o primeiro teste a decorrer à porta fechada no Circuito de Barcelona-Catalunha, entre 26 e 30 de janeiro.

A Mercedes confirmou que o seu novo carro, designado W17, será apresentado pela primeira vez a 22 de janeiro, através da divulgação de imagens digitais. A apresentação oficial presencial está agendada para 2 de fevereiro. A equipa deverá ser a quarta a revelar o monolugar de 2026, depois do evento conjunto da Red Bull Racing e da Racing Bulls, marcado para 15 de janeiro, no Michigan.

Outras equipas já definiram os seus calendários: a Audi e a Honda apresentam os seus projetos a 20 de janeiro, esta última no âmbito da futura parceria com a Aston Martin, que mostrará o seu carro a 9 de fevereiro. Alpine, Ferrari e Haas farão as respetivas apresentações a 23 de janeiro, enquanto a estreante Cadillac escolheu o dia 8 de fevereiro, durante o Super Bowl.

First look at the future. 22.01.26. pic.twitter.com/rsjESsc0eN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 5, 2026

Foto: Retirada das redes sociais da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team