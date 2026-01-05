F1: Mercedes confirmou data de apresentação do W17
A Mercedes anunciou a data da apresentação do seu monolugar para a temporada de 2026, num ano marcado por uma profunda mudança regulamentar na Fórmula 1. A equipa alemã revelará os primeiros detalhes do novo projeto ainda em janeiro, antes do arranque dos testes de pré-temporada.
A época de 2026 assinala o abandono dos carros de efeito solo introduzidos em 2022, dando início a um novo ciclo técnico. Face à dimensão das alterações, a pré-temporada foi alargada, com o primeiro teste a decorrer à porta fechada no Circuito de Barcelona-Catalunha, entre 26 e 30 de janeiro.
A Mercedes confirmou que o seu novo carro, designado W17, será apresentado pela primeira vez a 22 de janeiro, através da divulgação de imagens digitais. A apresentação oficial presencial está agendada para 2 de fevereiro. A equipa deverá ser a quarta a revelar o monolugar de 2026, depois do evento conjunto da Red Bull Racing e da Racing Bulls, marcado para 15 de janeiro, no Michigan.
Outras equipas já definiram os seus calendários: a Audi e a Honda apresentam os seus projetos a 20 de janeiro, esta última no âmbito da futura parceria com a Aston Martin, que mostrará o seu carro a 9 de fevereiro. Alpine, Ferrari e Haas farão as respetivas apresentações a 23 de janeiro, enquanto a estreante Cadillac escolheu o dia 8 de fevereiro, durante o Super Bowl.
First look at the future. 22.01.26. pic.twitter.com/rsjESsc0eN
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 5, 2026
Foto: Retirada das redes sociais da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI