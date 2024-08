F1: Mercedes confirma rookie Andrea Kimi Antonelli como substituto de Lewis Hamilton

A Mercedes confirmou a contratação de Andrea Kimi Antonelli para o lugar de Lewis Hamilton em 2025, com a nova dupla da Mercedes a ser, no próximo ano, George Russell e Kimi Antonelli.

O jovem italiano de apenas 18 anos, atual piloto na Fórmula 2, junta-se a Russell, depois de se ter formado no programa júnior da equipa, tal como George Russell, que subiu para a F1 em 2019 após um excelente período de dois anos como júnior na Mercedes: “Estamos entusiasmados com o que George e Kimi trazem para a equipa, tanto como pilotos individuais, mas também como uma parceria.

A nossa nova formação é perfeita para abrir o próximo capítulo da nossa história.

É também um testemunho da força do nosso programa de juniores e da nossa crença no talento nacional.

O George provou que é um dos melhores pilotos do mundo. Não só é rápido, consistente e determinado, como também se tornou um forte líder dentro da equipa.”

“O Kimi tem demonstrado consistentemente o talento e a velocidade necessários para competir no topo do nosso desporto, a F1. Sabemos que será mais um grande passo em frente, mas ele impressionou-nos nos seus testes de F1 este ano e vamos apoiá-lo em cada passo do processo de aprendizagem.

No George, ele tem um companheiro de equipa experiente com quem pode aprender e aperfeiçoar a sua arte. Estou confiante de que ambos irão contribuir muito para continuarmos a ganhar ímpeto e a lutar na frente do pelotão.”

Por seu lado, George Russell mostra-se “entusiasmado” com a parceria com Kimi Antonelli. A exemplo do que sucede agora com o jovem italiano, Russell juntou-se ao programa júnior da equipa em 2017 e a sua rápida ascensão nos monolugares levou-o a conquistar os campeonatos de GP3 e F2 na sua primeira época. Depois de três anos na Williams – incluindo uma impressionante participação na Mercedes no Bahrain em 2020 – foi promovido a parceiro de Lewis Hamilton em 2022, com a sua primeira vitória na F1 no Grande Prémio de São Paulo do mesmo ano: “Estou muito entusiasmado por fazer parceria com Kimi em 2025. O seu registo na fórmula júnior tem sido formidável e a sua promoção é verdadeiramente merecida.

Ele é um jovem talento fantástico e um colega graduado do nosso programa júnior. Estou ansioso por usar a experiência que adquiri com o meu próprio percurso para dar orientação ao Kimi à medida que ele evolui na F1.

“Sei o quanto o Lewis me apoiou durante o meu tempo como piloto júnior e desde que sou seu companheiro de equipa. Aprendi muito com ele e espero desempenhar um papel semelhante para o Kimi.

“Como equipa, estamos a criar uma dinâmica muito positiva para o próximo ano. Continuamos a fazer progressos em pista e estamos a trabalhar arduamente para colocar todas as peças no lugar para lutar pelos campeonatos do mundo.

“Estou confiante que Kimi e eu podemos continuar a impulsionar a equipa e ajudar a cumprir a promessa que estamos a mostrar.”