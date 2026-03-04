F1: Mercedes confirma regresso ao Reino Unido de elementos retidos no Bahrein
A Mercedes confirmou que os elementos da equipa que se encontravam no Bahrein para um teste de pneus da Pirelli já regressaram ao Reino Unido, na sequência da escalada do conflito no Médio Oriente, que levou ao cancelamento da sessão por motivos de segurança e provocou perturbações significativas nas viagens.
A estrutura de Brackley estava instalada no Barhein para um teste de pneus no último fim de semana quando a situação na região se agravou, na sequência de ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e da resposta subsequente, com efeitos em países próximos, incluindo o Barhein. Perante o agravamento do risco e o impacto nas ligações aéreas, a Fórmula 1 e a Pirelli optaram por abandonar o teste.
Com a instabilidade a afetar a operação logística, a prioridade passou a ser assegurar o regresso em segurança do pessoal presente no Barhein. A Mercedes indicou que esse processo foi concluído e acrescentou que os membros necessários para o Grande Prémio da Austrália — incluindo o piloto de reserva Fred Vesti — mantêm a deslocação para Melbourne, com chegada prevista até à noite de quinta-feira, a tempo do início do fim de semana de corrida.
A situação reabriu dúvidas sobre a realização, em condições normais, das próximas corridas no Médio Oriente, com os Grandes Prémios do Barhein e da Arábia Saudita previstos para daqui a pouco mais de um mês. O contexto já obrigou também a medidas noutras categorias, com o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) a adiar a prova inaugural no Qatar.
FOTO MPSA Agency
