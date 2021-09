F1: Mercedes confirma George Russell para 2022 | AutoSport

É o fim oficial da novela. George Russell foi confirmado hoje como piloto Mercedes para 2022, uma mudança esperada depois da confirmação da saída de Valtteri Bottas para a Alfa Romeo. Termina assim a saga do segredo mais mal guardado de 2021 e Russell recebe finalmente a promoção que merece.

George Russell irá ser piloto da Mercedes em 2022, tornando-se colega de Lewis Hamilton no arranque da nova era da F1. Depois de três anos na Williams onde mostrou o seu talento, além de uma postura irrepreensível, Russell tem finalmente a oportunidade de ouro que tanto desejava.

Russell é um dos maiores talentos da atualidade, algo que mostrou desde cedo, com a conquista dos títulos na F4 britânica, além da GP3 e F2 em anos consecutivos. Foi também terceiro classificado na F3 europeia e desde cedo foi encarado como uma das grandes promessas. A sua carreira é algo semelhante à de Charles Leclerc que também venceu o GP3 e a F2 em anos consecutivos e entrou para a F1 numa equipa de meio de tabela como apoio de uma grande estrutura. Mas se Leclerc apenas precisou de um ano para chegar a uma equipa de topo, Russell teve de penar um pouco mais. Com uma dupla estabelecida na Mercedes e com as contas do título a serem mais importantes, os Flechas de Prata mostraram alguma hesitação em apostar no jovem britânico, mas com a chegada de uma nova era, este momento tornou-se o ideal para apostar em Russell que já mostra maturidade suficiente para encarar o desafio.

A primeira amostra de Russell na Mercedes aconteceu no ano passado, no Bahrein, onde conseguiu suplantar Bottas e apenas o azar impediu um resultado histórico. Ficou claro que Russell tinha tudo para ser bem sucedido na Mercedes, mas os responsáveis resolveram adiar a sua promoção por mais um ano. Mas as prestações deste ano e as exibições mais cinzentas de Bottas terão levado à escolha de Russell, escolha que terá sido feita no Verão, ainda antes da espantosa prestação em Spa.

George Russell é um jovem de 23 anos, mas a sua postura denota uma maturidade acima da média e foi ele um dos grandes impulsionadores do ressurgimento da Williams. A sua exigência, atenção ao detalhe e ética de trabalho ajudaram ao desenvolvimento da equipa. Para Russell, a Williams esteve sempre em primeiro lugar e colocou sempre os interesses da equipa em primeiro, denotando um respeito tremendo pela estrutura e pela família Williams. É um dos pilotos mais rápidos em qualificação e será interessante ver como medirá forças com Hamilton, um dos pilotos mais rápidos de sempre. Falta-lhe ainda alguma experiência em corrida e os dois anos no fundo da tabela não o ajudaram, pois comete ainda alguns erros que Lando Norris e Leclerc já não cometem com tanta frequência pela experiência já adquirida. Mas Russell tem tudo para ser um caso sério na F1 e a sua ida para a Mercedes irá trazer uma mudança positiva para a equipa, que começa assim a trabalhar no futuro, com Hamilton e com Russell que deverá ter inteligência suficiente para aprender com o seu compatriota, mas ao mesmo tempo pressiona-lo para mostrar o seu valor.

George Russell:

“É um dia especial para mim, pessoal e profissionalmente, mas também um dia de emoções mistas. Estou entusiasmado por me juntar à Mercedes no próximo ano, o que é um enorme passo na carreira, mas também significa que me vou despedir dos meus companheiros de equipa e amigos na Williams. Foi uma honra trabalhar ao lado de cada membro da equipa, e uma honra representar o nome Williams na F1. Desde que entrei em 2019, temos trabalhado incansavelmente para trazer a equipa de volta onde ela pertence. Temos lutado por cada qualificação, cada ponto, e cada décimo de segundo. Por muito duro que tenha sido, nunca ninguém desistiu, e isso tem-me inspirado todos os dias. Adorei cada momento no que descreveria como uma verdadeira equipa de corrida de coração e alma, e vou esforçar-me mais do que nunca para garantir que terminamos a nossa história da melhor maneira possível.”

“Olhando em frente para a próxima época, estaria a mentir se dissesse que não estou muito entusiasmado. É uma enorme oportunidade que quero agarrar com ambas as mãos. Mas não tenho ilusões quanto à escala do desafio; vai ser uma aprendizagem constante. Valtteri colocou a fasquia alta, dando vitórias, pole positions e ajudando a ganhar vários títulos de campeão. O meu objectivo deve ser recompensar a confiança que o Toto, a equipa e a direção depositaram em mim, assegurando que eu desempenhe o meu papel na continuação desse sucesso e quero fazer com que os meus novos companheiros de equipa se sintam orgulhosos. Claro que um desses novos companheiros de equipa é, na minha opinião, o maior piloto de todos os tempos. Tenho olhado para Lewis desde os karts e a oportunidade de aprender com alguém que se tornou um modelo a seguir tanto na pista como fora dela só me pode beneficiar como piloto, profissional e ser humano. Por agora, no entanto, tenho mais nove corridas como piloto Williams, e quero ter a certeza de que são as melhores nove do meu tempo com a equipa. Então, e só então, poderei voltar a minha atenção para 2022. Um enorme obrigado à Williams, à Mercedes e a todos os que me apoiaram para chegar onde estou hoje. Não o poderia ter feito sem cada um de vós”.