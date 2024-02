F1: Mercedes confirma contacto com FIA sobre desenho da asa dianteira | AutoSport

A Mercedes recebeu a aprovação da FIA para o design de asa dianteira do W15 antes da temporada de Fórmula 1 de 2024, desmentindo relatos que sugeriam um processo de validação atrasado ou irregularidades. O design único, com elementos aerodinâmicos distintos, tem sido um ponto focal de discussão e especulação, mas Toto Wolff garantiu que a sua equipa esteve em “diálogo” com a FIA sobre este tema.

Contrariamente aos relatos de que o organismo regulador tinha declarado tardiamente que a asa dianteira era legal, o diretor executivo e chefe de equipa da Mercedes revelou que a FIA esteve ativamente envolvida com a estrutura durante todo o desenvolvimento do design.

Os pormenores do design, incluindo elementos aerodinâmicos específicos, alimentaram as discussões na comunidade da F1, devido à forma como pode influenciar o fluxo de ar à volta do carro. As regras de 2022 foram introduzidas para permitir mais lutas, reduzindo a quantidade de ‘ar sujo’ que os carros podem produzir.

O foco da discussão é a fina peça de fibra de carbono que liga a aba superior da asa ao nariz, que poderia criar o “vórtice Y250”, que era uma caraterística da anterior geração de carros de F1, que resultava na dificuldade em perseguir os outros carros em pista.

Em declarações à imprensa durante os testes de pré-temporada no Barém, Wolff abordou a legalidade da asa dianteira. “O que é colocado num carro segue sempre uma troca de informações com a FIA, durante todo o processo”, explicou o responsável. “Não é que se tenha uma ideia inteligente e, depois de a colocarmos nos testes, pensamos: ‘Isto pode ser ou não pode ser contestado’. Trata-se de um longo processo de diálogo que decorre durante o inverno. Sinto que estamos bem nesse aspeto”.

A aprovação da FIA dissipa as incertezas em torno da legalidade do projeto da Mercedes.