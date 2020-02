F1: Mercedes confiante na legalidade do seu novo sistema

Tem sido o tema do dia nos testes de Barcelona. A Mercedes introduziu um novo sistema em que controla um parametro, puxando ou empurrando o volante.

O sistema foi notado nos onboards desta manhã e foi confirmado por fontes da Mercedes. James Allison confirmou que o sistema existe, a FIA sabe da sua introdução desde início e não tem receios que seja um sistema ilegal:

“Provavelmente não vou lançar muito mais luz do que o que vocês viram na TV”, disse ele. “Mas temos um sistema no carro, é uma ideia nova. Temos um nome para isso, é chamado DAS. Apenas introduz uma dimensão extra para no volante do piloto, esperamos que seja útil durante o ano. Mas exatamente como usamos, onde usamos, é algo que manteremos para nós mesmos.”

“Isso não é novidade para a FIA”, acrescentou. “É algo sobre o qual conversamos com eles há algum tempo. As regras são bem claras sobre o que é permitido nos sistemas de direção e estamos confiantes de que corresponde a todos esses requisitos. Estou satisfeito por termos colocado o sistema no carro, que parece ser utilizável e descobriremos nos próximos dias quanto benefício nos traz”, acrescentou.

Hamilton disse que não se preocupa com a segurança do sistema. “Eu só tive uma manhã com isso, então não tenho muito o que falar. Estamos apenas a tentar entender. Mas em termos de segurança, não há problema hoje. A FIA está de acordo com o projeto. Para mim, é encorajador ver que minha equipa continua a inovar e se mantem à frente do jogo, e acho que isso se deve apenas às grandes mentes que temos nesta equipa. ”