F1: Mercedes confia em Lewis Hamilton

Não será fácil à Mercedes e aos seus pilotos evitar as constantes questões sobre as renovações para 2022. Com ambos os pilotos com apenas mais 12 meses de acordo com a equipa, o tema deverá ser abordado de forma regular.

Mas apesar da situação, Toto Wolff acredita que do lado dos seus pilotos, especialmente de Lewis Hamilton, o compromisso em vencer e em dar o melhor não será afetado:

Não tenho dúvida sobre o seu compromisso”, disse Wolff. “Antes de mais, ele gosta muito de competir. Gostamos de trabalhar uns com os outros e discutimos muito sobre isso, mas ele tem toda a razão. Os tempos mudaram. Há novas prioridades para todos nós em termos da forma como vivemos a nossa saúde. Ele é muito apaixonado pelas suas iniciativas, contra o racismo e a desigualdade. Penso que é justo que um piloto que ganhou sete campeonatos, se dê a si próprio a flexibilidade na sua mente para decidir o que quer fazer no futuro. Acordámos que queremos retomar as discussões muito mais cedo este ano, para evitar uma situação como a que tivemos em 2020, para não ficarmos sem tempo”, acrescentou o austríaco.

“E foi também por isso que fizemos apenas um contrato de um ano; para nos permitir discutir o futuro nas corridas e fora delas durante mais tempo. De facto, penso que se Lewis continuar a correr, vamos querer fazer isto juntos. E vamos discuti-lo em breve. Com Valtteri, sabemos exatamente o que temos e apreciamos isto. Ao mesmo tempo, a paisagem muda com carros novos, novos regulamentos, e temos de tomar a decisão certa para que a equipa avance”.