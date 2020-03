F1: Mercedes busca neutralidade carbónica até ao final de 2020

A Mercedes apresentou um plano ambicioso para conseguir a neutralidade carbónica até ao final deste ano.

A F1 apresentou o seu plano para se tornar sustentável e delineou um plano para diminuir o seu impacto no ambiente e a Mercedes optou pela mesma via, com um plano para uso de energias renováveis nas suas fábricas:

“Enfrentamos o desafio de tentar chegar neutralidade carbónica em 2020”, disse o chefe da equipa, Toto Wolff. “Neste verão, receberemos toda a nossa energia de fontes renováveis, algo que nos orgulha muito. Existem pequenos ganhos que obtemos ao não usar plásticos e tentar otimizar nossa pegada de carbono, usando diferentes geradores e alimentando-os de uma maneira diferente. Seremos neutros ao nível das emissões de carbono até o final de 2020. E isso é algo de que temos muito orgulho e mostra que estamos na direção certa”.

“Eu acho que naturalmente pode haver críticas de fora, mas da minha parte, sinto que posso ajudar a mudar isso”, disse Lewis Hamilton. “Portanto, estou muito próximo da organização, tentando fazer pressão para que estas mudanças aconteçam, sobre as quais tenho falado muito há algum tempo.”

“Penso no futuro dos meus sobrinhos e sobrinhas, e em que tipo de mundo eles vão crescer. E estou a tentar realmente usar a minha plataforma e a minha voz para aumentar a consciencialização e mudar a mentalidade das indústrias “.

Questionado sobre o futuro da F1, Hamilton disse: “Tenho muita sorte de trabalhar de perto com Toto e a equipa. Agora, o Toto fala sobre este ano sermos neutros em carbono. Ser os líderes na nossa indústria, acho que é realmente muito importante .”

“Porque penso que, ao fazer uma mudança e agir, os outros reagirão e farão a mesma coisa. “

Hamilton também fez uma referência intrigante a um possível futuro elétrico para a F1.

“Passamos de um V8, e agora usamos menos um terço do combustível do que antes. Os desenvolvimentos que virão no futuro serão muito, muito interessantes. Poderá a F1 tornar-se em ‘FE1’ em algum momento? Provavelmente não na minha carreira de piloto. Mas além, com certeza, acho que tem um futuro realmente brilhante “.