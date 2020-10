F1: Mercedes atenta à unidade motriz de Bottas

A Mercedes está agora muito atenta à unidade de potência de Valtteri Bottas. O finlandês não conseguiu terminar o Grande Prémio do Eifel após problemas no MGU-H do W11, e com apenas seis corridas para o final da temporada, a equipa vai tentar chegar ao fim sem penalizar.

«Pudemos ver nos dados que o MGU-H não estava a funcionar corretamente. Mudamos algumas coisas, mas percebeu-se que falhou completamente e por isso retirámos o carro. Devido ao problema, quanto mais cedo paramos menos danos se verificam no sistema e mais hipóteses temos de não incorrer em penalizações com o Valtteri. Já estamos a verificar tudo para a corrida em Portimão. Esperamos que não surjam penalizações como resultado desta falha», afirmou o Estratega Chefe da Mercedes, James Vowles, num vídeo publicado no YouTube da equipa.

«É importante compreender o que aconteceu. Introduzimos novas unidades de potência nesse fim de semana e ainda faltam seis corridas, pelo que temos de resolver o problema”, afirmou Toto Wolff.