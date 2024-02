F1: Mercedes apresentou novo W15 | AutoSport

A Mercedes apresentou hoje o seu novo W15, que será o último monolugar pilotado por Lewis Hamilton antes da sua mudança para a Ferrari, naquele que será o último ano de parceria com George Russell. O Mercedes fará já a sua estreia na pista curta do circuito de Silverstone, num monolugar que representa uma mudança radical face ao seu antecessor, algo totalmente esperado, depois do que se viu por parte da equipa nos últimos dois anos, sendo imperativo para a Mercedes colmatar a diferença para a Red Bull. O diretor técnico James Allison explicou que modificaram todo o conceito do monolugar, desde o chassis e distribuição de peso até ao fluxo de ar. A equipa admite o risco e reconhece a possibilidade de falhar, mas acredita que esta arriscada mudança era necessária para tentar competir pelos títulos.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI