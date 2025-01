F1: Mercedes apresenta carro novo a 24 de fevereiro

A Mercedes irá revelar o seu carro de Fórmula 1 de 2025, o W16, no dia 24 de fevereiro através de uma apresentação online, com a sua pintura revelada mais cedo, a 18 de fevereiro, no novo evento de lançamento da pré-época da F1, o F1 75. O carro estrear-se-á em pista no Circuito Internacional do Bahrain a 25 de fevereiro, um dia antes do início dos testes de pré-época.

George Russell entra na sua quarta temporada com a equipa, enquanto Andrea Kimi Antonelli faz a sua estreia na F1, substituindo Lewis Hamilton. Isso marca uma mudança na tradição da Mercedes de estrear carros em Silverstone.

A equipa procura o seu primeiro campeonato desde 2021. Os testes de pré-temporada no Bahrein decorrem a partir de 26 de fevereiro, com a época a começar em meados de março em Melbourne. A Williams vai lançar o seu carro a 14 de fevereiro, enquanto a Aston Martin, no seu último ano com unidades de potência Mercedes, vai mudar para motores Honda em 2026.

Calendário de Apresentações