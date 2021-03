F1: Mercedes apreensiva para Imola e Portimão

A Mercedes não aparenta estar muito confiante para as próximas duas jornadas do mundial de F1. Imola e Portimão são as paragens que se seguem, duas pistas rápidas e fluidas, algo que poderá não favorecer o carro da Mercedes, segundo disse Andrew Shovlin, responsável pela engenharia dos Flechas de Prata:

“Olhando para Imola e para Portimão penso que não somos suficientemente bons em alta velocidade”, disse Shovlin “Há muito disso em Imola e Portimão e essa é uma área em que eles (Red Bull) têm uma vantagem”.

“Há elementos que penso que nos moverão na direção certa como as dificuldades que tivemos na traseira aqui no Bahrein. Esses circuitos serão mais fáceis a esse respeito. Mas, como disse, a alta velocidade é algo que seríamos ingénuos em pensar que pode ser um ponto forte para nós nessas pistas”.

“Achamos que ainda não conseguimos tirar tudo do pacote”, disse Sohvlin. “Quando se desenvolve um carro, há muitas áreas que se procura explorar para o desempenho e algumas delas não achamos que já deram tudo o que deveriam. Vamos trabalhar arduamente para trazer desempenho ao carro nas próximas corridas”. Mas penso que vai acontecer, apesar de ser difícil”.