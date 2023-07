F1: Mercedes aponta o dedo a Max Verstappen por ter atrapalhado a volta de Lewis Hamilton | AutoSport

Não estão em luta direta, mas o ambiente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen continua sempre algo pesado e as lutas entre ambos em pista nem sempre terminam da melhor forma.

Na primeira parte da qualificação para a Corrida Sprint, Max Verstappen terá sido atrapalhado por Lewis Hamilton e na sequência disso, acabou também por atrapalhar Lewis Hamilton. Toto Wolff falou do que se passou e disse que no caso de Hamilton o que aconteceu foi involuntário, mas no caso de Verstapppen tratava-se de uma vingança:

“O erro aconteceu do nosso lado”, disse ele. “A comunicação entre nós e o Lewis não lhe deu a informação correta para não atrapalhar o Max. Ninguém quer atrapalhar ninguém, porque se o fizermos, vamos ser penalizados. Portanto, não era esse o objetivo. Por outro lado, a primeira curva foi uma falta por vingança, foi só para garantir que a volta do Hamilton ficava estragada. Portanto, uma não foi intencional, a outra foi intencional. Mas quem é que se importa? No final, analisámos a situação, não ia mudar a nossa corrida”, disse Wolff. “Mas acho que eles vão falar sobre isso no briefing dos pilotos na próxima semana”.

Surely that’s impeding a fast lap from Hamilton, when Max the twat is on a cool down @fia? 🥴 https://t.co/Qj69WBHv4L — AJ (@AJG1103) July 1, 2023