F1: Mercedes anuncia saída de Mike Elliott | AutoSport

A Mercedes anunciou a saída do Diretor Técnico Mike Elliott. Após 11 anos na equipa e uma passagem sem sucesso como Diretor Técnico, o britânico sai da equipa.

Elliott assumiu o cargo de Diretor Técnico em 2021 para substituir James Allison, mas o W13 que ficou famoso pelo conceito “sidepod zero”. O pouco sucesso do monolugar e do seu sucesso, o W14, também pensado sob a mesma filosofia levou a que pouco depois do arranque da época 2023, a equipa anunciou que Elliott e Allison trocassem de funções, com Allison a retomar a liderança técnica enquanto Elliott se tornava CTO, uma posição de chefia mais ampla.

“Durante os últimos seis meses, gostei de desenvolver a estratégia na área técnica que esperamos que possa constituir a base do próximo ciclo de sucesso da equipa. Decidi que agora é o momento certo para dar o meu próximo passo para além da Mercedes – primeiro para fazer uma pausa e fazer um balanço, depois de 23 anos a trabalhar sem parar neste desporto, e depois para encontrar o meu próximo desafio. Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipa pelas fantásticas 12 épocas que passámos juntos e desejar-lhes todo o sucesso para os próximos anos.”