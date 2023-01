F1: Mercedes anuncia data de lançamento do W14 | AutoSport

Já são sete as equipas com datas de lançamento dos novos monolugares definidos. A Mercedes será (para já) a quinta equipa a mostrar a sua nova máquina, o W14.

O lançamento está agendado para 15 de fevereiro, com uma transmissão ao vivo desde Silverstone, como tem sido habitual.

“Forjado a partir dos desafios da época 2022 com o W13, que forçou a equipa a enfrentar e superar numerosos desafios, o W14 baseia-se nas lições aprendidas no ano passado”, disse a equipa numa declaração. “O progresso possibilitado pelos esforços e determinação de todos em Brackley e Brixworth ajudou a alcançar resultados mais fortes a partir de meados da época, culminando num final de 1-2 no Grande Prémio de São Paulo”.

É assim com grande esperança que a Mercedes irá lançar o novo carro, que não deverá ter um aspeto radicalmente diferente do W13, com o conceito “Sidepod Zero” provavelmente a manter-se.