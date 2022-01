F1: Mercedes anuncia data de lançamento do W13 | AutoSport

Mais uma equipa que anuncia a data de lançamento do seu novo monolugar. A Mercedes irá lançar o seu W13 a 18 de Fevereiro. Os Flechas de prata são a quarta equipa a anunciar a data de apresentação do novo carro, depois da Aston Martin, Ferrari e McLaren. Como habitualmente, a Mercedes fará o Shakedown do carro na pista de Silverstone.

Aston Martin 10 de Fevereiro de 2022 Ferrari 17 de Fevereiro de 2022 McLaren 11 de Fevereiro de 2022 Mercedes 18 de Fevereiro de 2022