F1, Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Toto Wolff: “Ponto mais forte desta equipa são os valores”

Vencer um campeonato não é fácil, mas dominar sete temporadas consecutivas, esmagando a oposição, é um feito hercúleo, dado que o sabor da vitória começa a ser algo adquirido, levando a que o comodismo e o facilitismo se instale numa equipa.

Até agora, Toto Wolff tem vindo a impedir que esse estado de espírito se aproprie da Mercedes, mas este ano parece ter havido alguma sobranceria na forma como a equipa abordou a temporada. Na apresentação, os homens dos “Flechas de Negra” garantiram orgulhosamente que tinham recuperado todo o apoio aerodinâmico perdido pela introdução do novo regulamento. Para além disso, a equipa foi a única a considerar desnecessário realizar um shakedown antes do início dos testes de pré-temporada, que este ano teve apenas três dias, valorizando cada momento de pista.

Esta altivez levou a que fosse perdida uma manhã logo na primeira jornada de ensaios em Sakhir devido a um problema de caixa de velocidades, ao passo que a traseira do Mercedes W12 se mostrava nervosa irrequieta, não dando confiança a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Estas contrariedades não implicam que a Mercedes não possa chegar ao Grande Prémio do Bahrein em condições de lutar pela vitória, mas demonstra que, se Toto Wolff não conseguir impedir que a soberba se instale, a equipa de Brackley poderá apresentar já este ano algumas falhas que não se viam desde 2013, o que nos poderá permitir assistir a uma intensa luta pelo título este ano: “tivemos sortes distintas no Bahrein. No geral, foram três dias de testes complicados para nós. O W12 não esteve estável, previsível ou ‘plantado’, como alguns dos nossos rivais, diria mesmo que é uma ‘diva’. A Red Bull pareceu forte tanto nas séries longas como nas curtas, mas como sempre nos testes, é difícil ter a certeza do verdadeiro desempenho.

A única coisa que sabemos ao certo é que temos de provar a nossa capacidade de reação.

Desde o momento em que o terceiro dia de testes terminou, baixámos a cabeça e começámos a descobrir como podemos regressar no Bahrein de forma mais forte.

Enquanto estes carros partilham algumas peças dos seus predecessores, também houve mudanças significativas de regras a interpretar e ultrapassar. Tivemos também de mudar a forma como trabalhamos em resposta ao limite de custos. Mas, tal como já encontrámos antes, é a partir dos momentos difíceis que mais aprendemos.

Os pontos mais fortes desta equipa são as pessoas e os nossos valores, e após uma dura prova, sei que podemos ripostar com mais força. Estou ansioso por iniciar esta nova e excitante temporada, vendo os progressos que podemos fazer e como nos saímos no Bahrein”, disse Toto Wolff.