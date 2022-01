F1: Mercedes ainda disponível para dar teste a Romain Grosjean | AutoSport

Romain Grosjean poderá ainda ter a despedida que queria da F1. Depois de o plano delineado com a Mercedes ter falhado, parecia que a porta se tinha fechado para o tão falado teste, mas Toto Wolff parece não ter esquecido a promessa.

Numa ronda media para a Indycar Series, Grosjean admitiu que trocou algumas mensagens com Wolff e que este lhe lhe falou dessa possibilidade:

“Enviei uma mensagem a Toto após Abu Dhabi [a última corrida da temporada 2021]”, disse Grosjean. “Bem, deixei passar algumas semanas e depois enviei uma mensagem e ele respondeu. Ele disse ‘Obrigado’, e depois a última frase foi ‘Precisamos de te meter naquele carro este ano’, por isso ainda está em cima da mesa”.

“Houve algumas coisas no ano passado que não facilitaram. Este ano não posso ir ao Grande Prémio de França porque estamos a correr em Iowa no mesmo fim-de-semana. Mas a Mercedes está interessada em fazê-lo, eu estou interessado em fazê-lo mesmo que vá sofrer muito com o meu pescoço, porque perdi alguma da força que tinha. Mas ainda o quero fazer. E se isso acontecer, ótimo, mas o foco principal é agora tentar ganhar corridas com Andretti”.