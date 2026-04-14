F1: Mercedes afasta cenário de domínio
Toto Wolff admitiu que a temporada de 2026 da Mercedes não será um percurso tranquilo, após os rivais terem demonstrado maior competitividade no Grande Prémio do Japão. Apesar das vitórias nas duas primeiras rondas, a equipa de Brackley sentiu dificuldades em Suzuka, onde Kimi Antonelli venceu, mas Oscar Piastri terminou relativamente perto.
Com a F1 sem corridas no Bahrein e na Arábia Saudita devido ao conflito entre o Irão, os Estados Unidos e Israel, as equipas beneficiam de uma pausa primaveril inesperadamente longa antes do GP de Miami, no início de maio. Fred Vasseur antecipou que as equipas aproveitariam esse tempo para evoluir, e que a Florida poderia marcar o início de um campeonato mais disputado — perspetiva reforçada pelas negociações entre a FIA, a F1 e as equipas sobre possíveis refinamentos regulamentares.
Toto Wolff, quando confrontado com as palavras de Vasseur, concordou com o que disse o responsável da Ferrari:
“Sim, é emocionante. Acho que talvez tivéssemos desejado que o campeonato tivesse continuado nas duas corridas do Médio Oriente para pontuar mais, mas concordo, pode bem ser o caso. As equipas aprenderam, e os pilotos estão a começar a perceber como otimizar estes sistemas em seu benefício, e já vimos esse primeiro sinal. O que parecia uma vitória fácil nas primeiras duas corridas já não é assim, e sempre alertámos para isso.”
Sobre os desenvolvimentos previstos para Miami:
“Miami vai ser, para mim, também um recomeço: como vão funcionar as atualizações que as equipas trazem? Como otimizámos todos os outros sistemas? Vai ser emocionante.”
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