F1: Mercedes admite que errou na estratégia de corrida de Lewis Hamilton | AutoSport

Shovlin admitiu que a equipa deveria ter parado os dois pilotos durante aquele período. “O que não sabíamos na altura era se haveria outro incidente e a outra coisa que não sabíamos era qual seria a longevidade dos pneus”, explicou Andrew Shovlin. “Mas o Safety Car que chegou por volta da sétima volta estava mesmo no ponto em que estávamos a decidir se íamos entrar ou não com os dois carros. Se tivesse sido na oitava ou na nona volta, provavelmente teríamos feito o mesmo”. O responsável justificou que a desvantagem era que Hamilton tinha de atrasar o máximo o pelotão e “teria de esperar” pela troca de pneus no carro do seu companheiro de equipa, além de outros “carros a saírem das boxes e, se houver uma fila de carros no pitlane, não podemos deixar o George e o Lewis ficaria à espera, e simplesmente achamos que ia perder tempo”.

Após o acidente de Lance Stroll na curva 22, a corrida passou a estar sob condições de Safety car, o que levou várias equipas a pararem os seus pilotos nas boxes. No entanto, a Mercedes optou por trocar de pneus apenas no W15 de George Russell, enquanto Lewis Hamilton, assim como Lando Norris, permaneceram em pista. Esta decisão acabou por custar um bom resultado a Hamilton, sublinhou o responsável da Mercedes, uma vez que o piloto terminou em nono.

