F1: Mercedes admite que a McLaren é mais rápida | AutoSport

A McLaren tem sido a equipa que mais tem evoluído ao longo da época, deixando a cauda do pelotão para se juntar aos primeiros lugares da grelha. Essa evolução foi clara no GP do Japão, em que a equipa de Woking foi claramente a segunda força. A Mercedes reconheceu o trabalho feito pela equipa adversário.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia da pista, reconheceu a valia da McLaren na sua análise pós-corrida, quando foi questionado sobre o momento que a equipa entendeu que não poderia lutar com a McLaren:

“Não se chega a um ponto da corrida em que se tem realmente uma mudança de pensamento. Mas não tivemos um bom começo. O Lewis [Hamilton] foi empurrado para fora de pista, perdeu uma posição para o [Fernando] Alonso. A McLaren tinha um carro mais rápido [na corrida]. Quando o adversário está à nossa frente com outro carro entre nós, não podemos interagir com ele. Por que a McLaren é rápida? Bem, acho que a atualização que fizeram em Singapura não me pareceu muito importante. Lá são só curvas de baixa velocidade. Aqui é tudo a alta velocidade. E foi nisso que os vimos ser muito bons quando fizeram a atualização anterior na Áustria. Portanto, neste momento, eles têm um carro melhor.”