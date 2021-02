F1: Mercedes admite problemas na unidade motriz de 2021

A Mercedes tem sido a referência nos últimos anos, quer ao nível de performance de chassis como a nível de performance das unidades motrizes. Apesar disso a equipa admitiu alguns problemas com as unidades deste ano.

Com um cenário completamente diferente do habitual, com apenas uma melhoria permitida e com o fornecimento de motores a três equipas (McLaren, Aston Martin e Williams) o trabalho em Brixworth tem sido intenso e não livre de problemas, como admitiu Hywel Thomas:

“Temos muitos motores em construção neste momento a serem preparados para a nova época”, disse Thomas num vídeo de pré-época da Mercedes. “Já temos alguns deles montados e também temos motores a funcionar nos bancos de teste neste momento, fazendo os testes de durabilidade.”

“Também há motores para os nossos clientes, que já foram entregues ou até mesmo já montados e ligados pela primeira vez, ou no processo de o fazer.

“Temos alguns problemas com as unidades motrizes”, admite ele, “sabemos que temos problemas mas temos muitos planos para resolver todos esses problemas. Tenho a certeza de que tudo estará pronto para a primeira corrida”.

O facto de que apenas uma atualização ser permitida ao longo da época – para não mencionar o congelamento subsequente – teve de alterar a sua abordagem.

“É o primeiro Inverno em que nos preparámos para apenas uma única atualização para toda a época”, disse ele. “Por isso, temos de conseguir todo o nosso desempenho na primeira unidade de potência que vai para a primeira corrida, ao passo que nas épocas anteriores conseguimos dividir isso em pacotes diferentes para cada unidade que é introduzida. Por isso, com esse desafio, temos de conseguir tudo para a primeira corrida e garantir a sua total fiabilidade.”

“Além disso, há mais corridas nesta época e o mesmo número de unidades, o que significa que cada unidade motriz individual precisa de fazer mais corridas. Só temos de ter a certeza de que estamos prontos para isso e de nos concentrarmos ainda mais na fiabilidade.”

“Temos também o desafio de um Inverno bastante curto, pois só terminámos as corridas em meados de Dezembro e agora estamos de volta. Portanto, se alguma coisa, tivemos mais para fazer e menos tempo para o fazer”.