F1: Mercedes abandona projetos paralelos para se focar apenas na competição

Toto Wolff anunciou que a Mercedes vai abandonar projetos paralelos e concentrar-se exclusivamente na Fórmula 1, numa aposta clara para regressar à luta pelos títulos com a entrada em vigor do novo regulamento técnico em 2026.

Depois de um período de domínio absoluto entre 2014 e 2020, a Mercedes atravessou todo o ciclo regulamentar de 2021 a 2025 sem conquistar o título de pilotos. Apesar de ter vencido o campeonato de construtores em 2021, a equipa não conseguiu repetir o sucesso nos anos seguintes, assumindo agora que falhou na adaptação inicial à era dos carros de efeito de solo.

Durante este período, a estrutura liderada por Wolff investiu em várias áreas fora da Fórmula 1, como a participação na America’s Cup e serviços de consultoria tecnológica. No entanto, essas experiências estão a ser encerradas, numa estratégia de foco total no desporto que define a identidade da marca.

Com a chegada do novo regulamento em 2026, que inclui combustíveis 100% sustentáveis e uma nova geração de unidades híbridas, a Mercedes pretende regressar à vanguarda tecnológica e competitiva da Fórmula 1, apostando numa abordagem mais concentrada e menos dispersa.

“Não queremos fazer mais isto” disse Wolff à Forbes. “Somos uma equipa de Fórmula 1. Não queremos ir velejar. Não queremos praticar outros desportos. Foco total apenas na Fórmula 1. Foi a primeira vez que não acertámos. Isto é o que a Fórmula 1 representa: inovação, alta tecnologia e ser o laboratório mais rápido do mundo.”

Foto: MPSA