F1: Menos peso, mais apoio aerodinâmico e mais equilíbrio são os alvos da Williams

Carlos Sainz definiu os objetivos da Williams para 2026, numa fase em que a equipa tenta recuperar de um início de temporada difícil. A redução de peso, o aumento da carga aerodinâmica e a melhoria do equilíbrio do FW48 são prioridades.

A formação de Grove soma apenas dois pontos até ao momento, com o nono lugar de Carlos Sainz no Grande Prémio da China, descrito pelo piloto como uma “mini vitória”. O arranque complicado da época ficou marcado por problemas na pré-temporada, incluindo atrasos e dificuldades na produção do novo monolugar adaptado às regras de 2026. Um dos principais entraves identificados é o excesso de peso do FW48, que limita o desempenho face a equipas como Haas, Alpine, Audi e Racing Bulls.

Em 2025, a Williams tinha terminado em quinto lugar no campeonato de construtores, com Sainz a contribuir com dois pódios, resultado que reforçou a confiança no projeto liderado por James Vowles. No entanto, o monolugar de 2026 ficou aquém das expectativas.

Locked in for the fight 🔐👊 pic.twitter.com/DxKNEozIno — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) April 5, 2026

“Equipa tem potencial para desenhar e produzir um carro muito melhor do que aquele que fizemos”

Com o cancelamento dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita, a equipa beneficia agora de mais tempo para trabalhar no desenvolvimento. Ainda assim, a posição alcançada no campeonato do ano anterior limita o tempo disponível em túnel de vento face a equipas como a Alpine.

Carlos Sainz afirmou: “Honestamente, temos muito peso para retirar, não é segredo. Seria um bom carro [se reduzíssemos o peso]? Penso que podemos fazer melhor. Para além do peso, acredito que esta equipa tem potencial para desenhar e produzir um carro muito melhor do que aquele que fizemos. No início do ano tivemos muitos problemas na área de produção que atrasaram o desenvolvimento do carro. Isso fez com que o carro ficasse acima do peso, mais do que esperávamos.”

O piloto acrescentou: “A realidade é que todos podemos fazer muito melhor e, como equipa, não vamos apenas retirar peso do carro, precisamos de ganhar carga aerodinâmica e obter um melhor equilíbrio, e esses são todos os objetivos para este ano.”